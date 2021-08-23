القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة وآخرين بالإرهاب في بابل

2021/08/23 | 18:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة وآخرين بالإرهاب في المحافظة .وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شؤون السيطرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين عثر بحوزتهم خلال إجراءات تفتيش منفصلة على …

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