2021/08/23 | 18:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال شحاذ ضبطت الشرطة أكثر من 20 ألف دولار بحوزته.. بيان رسمي يحذر "من أمثاله" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/23 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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