2021/08/23 | 18:45 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يقطعون احد الطرق الرئيسة في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/23 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون احد الطرق الرئيسة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون احد الطرق الرئيسة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).