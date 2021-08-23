2021/08/23 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، نازنين محمد وسو، اليوم الاثنين، باستمرار أعمال مشروع طريق دورة- يوسفية ليلاً ونهارا.وذكرت وزارة الاعمار والاسكان، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزيرة الاعمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعمار توجه باستمرار أعمال مشروع طريق دورة- يوسفية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار توجه باستمرار أعمال مشروع طريق دورة- يوسفية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعمار توجه باستمرار أعمال مشروع طريق دورة- يوسفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).