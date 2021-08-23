عاجل | البنتاغون: نركز على الدفاع عن مطار كابل وتأمين عمليات الإجلاء

2021/08/23 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | البنتاغون: نركز على الدفاع عن مطار كابل وتأمين عمليات الإجلاءالبنتاغون: نخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابل بنهاية الشهر الحاليالبنتاغون: نأخذ جميع التهديدات في محيط مطار كابل على محمل الجدالبنتاغون: الوصول لبوابة مطار كابل أمر حساس جدا ويتطلب التنسيق مع طالبان

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