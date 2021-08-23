موجة غبار شمال العراق .. تعرف على الاسباب

2021/08/23 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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تتعرض مناطق شمال البلاد، اليوم الأثنين، إلى موجة غبار بسبب انكسار الرياح السطحية.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية في منشور له على الفيسبوك، ان "موجة غبار تتعرض لها مناطق شمال شرقي سوريا تلامس شمال وغرب نينوى والتي ستتجه نحو تركيا ظهر الاثنين".

وأضاف ان "هذه موجة العبار جاءت بسبب انكسار الرياح السطحية".

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