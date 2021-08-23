طفل يحير الأطباء.. الطعام يذهب لرئتيه !!

2021/08/23 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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ترك طفل بريطاني يدعي "هارلي" الأطباء في حيرة بسبب حالة غامضة تجعله غير قادر على تناول الطعام، حيث اكتشفوا أن كل الحليب الذي حاول شربه كان يذهب مباشرة إلى رئتيه بدلا من المعدة، وذلك عندما كان عمره أسبوعاً واحداً فقط.

وبدأ اكتشاف أمر الطفل لاحظ والديه أنه يمكنه التعامل مع جرعة واحدة أو جرعتين فقط من الحليب قبل أن يبدأ في البكاء، وعندما بلغ ثلاثة أشهر نقل إلى المستشفى بعد توقفه فجأة عن التنفس، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

وأظهرت الفحوص الطبية أن الطعام الذي كان يستهلكه الطفل كان يذهب إلى رئتيه بدلاً من معدته، وخلال السنوات الثلاث الأولى من عمره لم يتناول أي شيء عبر فمه واعتمد على أنبوب تم وصله إلى معدته.

وقام الأطباء بعمل عمليتين جراحيتين في صدره لمحاولة تصحيح الأمور، ولكن لم يستطع الأطباء معرفة المشكلة التي يعاني منها الطفل، وأظهرت الفحوصات التي أجريت للطفل بعد ذلك، بأنه لم يعد يعاني كثيراً من مشاكل في تناول الطعام، حيث بدأ يتناول السوائل من فمه بشكل طبيعي.

وتقول والدة الطفل، هارلي: "كانت حالته صعبة للغاية، لم يتمكن من تناول الطعام بشكل طبيعي لثلاث سنوات.



والآن نصحنا الأطباء بأن نراقب حالته بشكل دقيق، وأن نلجأ للمستشفى في حال عادت المشكلة ثانية".

وبدأت الأم كيمبرلي بجمع الأموال لمنح الألعاب للأطفال الذين يعانون من صعوبات في تناول الطعام عن طريق الفم.



ولا تزال عائلة هارلي تأمل في أن يتمكن يوماً ما من تناول جميع الأطعمة التي يمكن للأطفال الآخرين الاستمتاع بها.

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