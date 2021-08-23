بالفيديو..

2021/08/23 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وصلت حملة رفع التجاوزات على الارصفة، اليوم الاثنين، الى شارع الطابو وسط بعقوبة مركز محافظة ديالى والذي يعد من اغلى الشوارغ على مستوى المحافظة اذا يصل سعر متر الواحد الى 10 ملايين دينار .

وقال موظف حكومي متقاعد، فلاح حسن، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "شارع الطابو معروف عنه انه شارع الواسطات والمتنفذين، لكن يبدو ان حملة عبير الخفاجي كسرت كل القواعد وبدء الوحش الاصفر بضرب التجاوزات في أشارة منه إلى الية الشفل لدى مفارز البلدية".

وأضاف أننا "نأمل أن يتم تنفيذ رفع شامل للتجاوزات تبدأ من مناطق المتنفذين وقصورهم ومجمعاتهم التجارية وصولا الى احياء الفقراء وليس العكس".

فيما أكد مصدر في بلدية بعقوبة أن "رفع التجاوزات لن تستثني اي شارع او منطقة وهي تجري وفق مخطط ممنهج بتعليمات واضحة"، لافتا إلى "عدم وجود اي محاباة في تطبيق القانون".

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