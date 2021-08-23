الأعرجي للسفير السعودي: العراق كان وما زال وسيبقى منطلقا لمبادئ التسامح والوسطية

2021/08/23 | 18:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الاثنين، ان العراق كان وما زال وسيبقى منطلقا لمبادئ التسامح والوسطية والاعتدال، فيما أبدى السفير السعودي لدى بغداد رغبة الرياض تأسيس علاقة استراتيجية مع العراق.وذكرت مستشارية الأمن القومي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل في مبنى مستشارية الأمن …

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