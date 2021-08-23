بحثا عن مطلوبين.. الحشد والجيش يفتشان جزيرة العيث شرق صلاح الدين

2021/08/23 | 19:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انهى الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، تفتيش جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين بحثا عن إرهابيين مطلوبين.وقال آمر اللواء 22 بالحشد عبد الله الشغانبي في تصريح ، ان “قوة من اللواء بالاشتراك مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش نفذت عملية أمنية بحثا عن إرهابيين مطلوبين في جزيرة العيث شرق المحافظة”.واضاف الشغانبي، ان “العملية […]

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الحشد والجيش يفتشان جزيرة العيث شرق صلاح الدين أولاً على الايام نيوز.

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