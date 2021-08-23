مناهضة خطابات الكراهية.. صحفيون عراقيون يتضامنون مع ضحايا التمييز الديني

2021/08/23 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة العمل على صياغة واعتماد تشريعات واستراتيجيات وطنية لمساعدة الضحايا.

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