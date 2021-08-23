الاتحاد المصري يعلن رفض ليفربول لطلبه بشأن محمد صلاح.. ويطلب استثناءً من الفيفا

2021/08/23 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن نادي ليفربول رفض طلب انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، فيما طلب الاتحاد المصري استثناءً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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