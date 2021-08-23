2021/08/23 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، عن معالجة مخلفات حربية في محافظتي نينوى والانبار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2021)، أنه "تمت معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موجودة داخل مقام النبي يونس عبارة عن جلكان سعة 20 لتر في محافظة نينوى".

وأضاف أنه "تمت معالجة قذيفة نمساوي عيار ١٥٥ ملم عدد (١١) بعد ورد نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود جسم غريب في قضاء الرمادي منطقة الطاش وبعد التوجه إلى مكان المقصود والعثور على قذيفة نمساوي عيار ١٥٥ عدد (١١) من مخلفات داعش الارهابي في محافظة الانبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: رفع عبوة ناسفة مثبتة في ’جلكان’ من داخل مرقد النبي يونس بالموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: رفع عبوة ناسفة مثبتة في ’جلكان’ من داخل مرقد النبي يونس بالموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).