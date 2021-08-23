2021/08/23 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف محافظ بابل حسن منديل، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حملة الشهيد عبير سليم لرفع التجاوزات في المحافظة، فيما أشار إلى أن بعض التجاوزات بحاجة إلى مساحين ومهندسين.وقال منديل في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بابل يعلق على ازالة التجاوزات: بعضها بحاجة إلى مساحين ومهندسين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يعلق على ازالة التجاوزات: بعضها بحاجة إلى مساحين ومهندسين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يعلق على ازالة التجاوزات: بعضها بحاجة إلى مساحين ومهندسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).