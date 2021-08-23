أسعار النفط تقفز 5% بدعم من تراجع الدولار

2021/08/23 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، متعافية من سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات، بدعم من تراجع الدولار ومكاسب أسواق الأسهم العالمية.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي 3.27 دولار، أو 5 بالمئة، إلى 68.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 مايو عند 64.60 دولار.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.31 دولار، أو 5.3 بالمئة، إلى 65.35 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي أسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر مع هبوط برنت حوالي ثمانية بالمئة والخام الأمريكي نحو تسعة بالمئة.

لكن تراجع الدولار أعطى دفعة للنفط اليوم الاثنين بأن جعل الخام أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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