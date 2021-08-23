2021/08/23 | 19:16 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: وفودنا ستوفر استجابة عاجلة للعراقيين العالقين في ليتوانيا ولاتفيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/23 | 19:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: وفودنا ستوفر استجابة عاجلة للعراقيين العالقين في ليتوانيا ولاتفيا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: وفودنا ستوفر استجابة عاجلة للعراقيين العالقين في ليتوانيا ولاتفيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).