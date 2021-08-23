الكاظمي لشيوخ الطارمية: مقبلون على الانتخابات فإما أن نختار الاقتتال والفوضى وإما التغيير والتطوير (صور)

2021/08/23 | 19:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الاثنين، خلال لقائه عدداً من شيوخ

ووجهاء قضاء الطارمية على التعاون مع

الأجهزة الأمنية، مشيرا الى ان العراق

مقبل على الانتخابات فإما أن الاقتتال

والفوضى وإما التغي

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