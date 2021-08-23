ارتفاع عدد اصابات ووفيات كورونا في العراق

2021/08/23 | 19:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة

كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "سجلت 7151 إصابة جديدة،

مقابل تماثل 9142 حالة للشفاء، وتسجي

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