2021/08/23 | 19:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تاسيس الدولة العراقية .. حركة الوفاء تدعو الى مشاركة واسعة في الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/23 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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