2021/08/23 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه "المهددين من قبل طالبان"، وأن التزامها "لن ينتهي في 31 أغسطس" حتى "لو توقفت العملية العسكرية في هذا التاريخ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: ملتزمون بإخراج المهددين من أفغانستان حتى بعد 31 أغسطس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: ملتزمون بإخراج المهددين من أفغانستان حتى بعد 31 أغسطس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).