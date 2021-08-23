إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الموافقة الكاملة للقاح

2021/08/23 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الاثنين، موافقتها الكاملة على لقاح فايزر-بيونتيك ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر.

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