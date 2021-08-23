إعمار الموصل: توجه لإنشاء مجمعات سكنية توفر آلاف الشقق والدور

2021/08/23 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت اللجنة العليا لإعمار الموصل، اليوم الاثنين، التوجه لإنشاء مجمعات سكنية كبيرة تساهم في توفير آلاف الدور والشقق في قلب مدينة الموصل.

وقال المدير التنفيذي للجنة عبد القادر الدخيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الوزراء أصدر قراراً ضمن جهود الحكومة لحل أزمة السكن في نينوى تضمن تخصيص جزء من معسكر الغزلاني في مدينة الموصل لبلدية المحافظة لإنشاء مشروع استثماري سكني من ضمن مساحة تمتد لستة آلاف دونم".

وأضاف، أن "المساحة هذه ستذهب منها 3 آلاف لوزارة الدفاع وشكلت لجنة من قبل الخطوط الجوية العراقية ووزارة الدفاع وهيئة الاستثمار لبحث موضوعة توزيع المساحات".

وأضاف الدخيل، أن "المساحة المتبقية ستسجل لبلدية نينوى لإنشاء مجمعات سكنية استثمارية كبيرة، سوف تساهم في توفير آلاف الدور والشقق في قلب مدينة الموصل"، متابعاً أنها "لا تحتاج إلى خدمات كبيرة لأن معسكر الغزلاني محاط بالشوارع الرئيسة وكذلك محاط بالخدمات كالمجاري والماء".

وصوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، في 16 من الشهر الجاري، في مدينة الموصل برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على 22 قراراً تخص محافظة نينوى، منها قراره تخصيص المساحة المتبقية من معسكر الغزلاني (بعد نقل ملكية مساحة (3000) دونم من المعسكر المذكور آنفاً إلى وزارة الدفاع الحالية، بحسب ما مبين في التسلسل (60) من محضر الاجتماع المقر، بموجب قرار مجلس الوزراء (243 لسنة 2020) إلى بلدية الموصل، لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار (13‏ لسنة 2006‏)، على أن يعرض المشروع بالمزايدة العلنية كما يتطلب قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، وتأليف لجنة من وزارات (الدفاع، والنقل، والإعمار والإسكان) والهيئة الوطنية للاستثمار وسلطة الطيران المدني والهيئة العليا لإعمار نينوى، تتولى النظر في وضع خطة شاملة للمساحات المتبقية من أراضي معسكر الغزلاني خلال شهر واحد، وأخذ الموافقات القطاعية بخصوص ما جاء آنفاً (الموافقة).

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