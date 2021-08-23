2021/08/23 | 19:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت اللجنة العليا لإعمار الموصل، اليوم الاثنين، التوجه لإنشاء مجمعات سكنية كبيرة تساهم في توفير آلاف الدور والشقق في قلب مدينة الموصل.وقال المدير التنفيذي للجنة عبد القادر الدخيل في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحل ازمة السكن..



توجه لانشاء مجمعات كبيرة في الموصل المركز الخبري الوطني.

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