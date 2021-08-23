2021/08/23 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي شابت جراح أرجوحة ككسل صيف يستنشق وجوها للصراصير .بالمنحنى هاجر قليل من الأصوات الى لوزة للعقارب .عند الفجر يقيم الرقيب حفلا لقصف سيارة تمساح بكبوة العنكبوت يوزع النصر عذابا على أبطال خانهم المجد بخاتم صغير .بعد شواء رمح يرش الفتى أناملي بكأس نبيذ وزغاريد صيف وزعفران يقط ......





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