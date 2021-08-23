الخارجية العراقية توضح مهام الوفود الدبلوماسية التي وصلت إلى ليتوانيا ولاتفيا

2021/08/23 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، إن الوفود الدبلوماسية والقنصلية ستوفر إستجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتفيا.

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وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 اب 2021)، ان "هناك تنسيقا عالياً مع السلطات في لاتفيا وليتوانيا، والوزارة تتابع سلامة العراقيين في مختلف المواقع".

واضاف ان "وفودنا الدبلوماسيّة-القنصليّة ستوفر استجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتفيا"، مؤكداً ان "العودة الطوعية للعراقيين هدفنا، وتقديم الدعم الانساني وتيسير منح جوازات العبور لهم، هو أولوليتنا حالياً".

وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت، الاثنين، عن وصول وفد دبلوماسي-قنصلي إلى ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسير عودة العراقيين من العالقين.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بدأ الوفد عمله اليوم، إذ التقى مع مسؤول التحقيقات في مركز المهاجرين الاجانب في مخيم طالبي اللجوء بمنطقة ببرادا (pabrade) الحدودية توماس سيبوفلسكي والمستشار في قسم التعاون الدولي لحرس الحدود مينداكوس لاديكا".

واشارت الوزارة انه "جرى الحديث بين الجانبين عن أعداد العراقيين في هذا المركز البالغ عددهم (275) بضمنهم 14 عائلة، وبعد اللقاء تم إصدار جوازات مؤقتة لمجموعة من العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية في هذا المركز وتم الاطلاع على ظروفهم المعيشية ومايحتاجونه واولوية الحالات الإنسانية للأخرين".

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