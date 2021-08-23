2021/08/23 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية في إقليم كردستان، مساء اليوم الاثنين، نتائج امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول.للاطلاع على نتائج السادس الإعدادي في إقليم كردستان: اضغط على الرابط ادناه: https://www.anjamakan12.com/ وحدد يوم 14 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعلان نتائج السادس الاعدادي في اقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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