الخارجية العراقية: الوفود الدبلوماسية ستوفر إستجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا

2021/08/23 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، إن الوفود الدبلوماسية والقنصلية ستوفر إستجابة عاجلة للعالقين في ليتوانيا ولاتفيا.وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هناك تنسيقا عالياً مع السلطات في لاتفيا وليتوانيا، والوزارة تتابع سلامة العراقيين في مختلف المواقع”.واضاف ان “وفودنا الدبلوماسيّة-القنصليّة ستوفر استجابة عاجلة …

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