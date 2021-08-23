2021/08/23 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوي أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، عن معالجة مخلفات حربية في محافظتي نينوى والانبار.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تمت معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موجودة داخل مقام النبي يونس عبارة عن جلكان سعة 20 لتر في محافظة نينوى”.وأضاف أنه “تمت معالجة قذيفة نمساوي عيار ١٥٥ ملم …

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