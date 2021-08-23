الرشيد يعلن إطلاق وجبة جديدة من السلف

2021/08/23 | 19:50 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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