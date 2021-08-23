الرئيس الامريكي يعلن استقباله لفئة من الافغان

2021/08/23 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، استقبال بلاده للافغان الذين عملوا مع القوات الامريكية قبل ان تجتاحها حركة طالبان.

وقال بايدن في تغريدة ترجمتها (بغداد اليوم)، سنرحب بالأفغان الذين ساعدونا في المجهود الحربي في وطنهم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. لأن هذا ما نحن عليه.



هذا ما هي أمريكا.

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