صحة ميسان تعلن عن توفر لقاح

2021/08/23 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت دائرة صحة ميسان عن وصول لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا ، وتوفره في المنفذ التلقيحي في مستشفى الصدر التعليمي وسط المحافظة".ودعت الدائرة في بيان ، المواطنين من مستحقي الجرعة الثانية الى مراجعة المنفذ يوم الخميس المقبل لاخذ اللقاح"./انتهى

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