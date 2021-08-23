2021/08/23 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان : تاسيس الدولة العراقية التي تصادف ذكراها المئوية اليوم ..بوابة انفتاح للتطور افسدتها الانقلابات.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : قيام المملكة العراقية وتنصيب الملك فيصل الاول كانت بوابة للخروج من المشاكل والدخول في عالم التطور والتكنولوجيا .واضاف التميمي ان : مايشهده العراق اليوم من اطلال التطور من شوارع وبناء ومستشفيات وفنادق كلها ضمن حقبة الملكية .واوضح ان : ان العراق كان البلد الاكثر بعدد الانقلابات وهذا دليل على ان من يقوم بها لاتهمه مصلحة العراق واستقراره .واشار التميمي الى ان : هذه الانقلابات تسببت بتخلف العراق ولو استمر العهد الملكي لكان العراق يشبه الإمارات والسعودية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي التميمي لـ / نينا /: تاسيس الدولة العراقية ..بوابة انفتاح للتطور افسدتها الانقلابات ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي التميمي لـ / نينا /: تاسيس الدولة العراقية ..بوابة انفتاح للتطور افسدتها الانقلابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).