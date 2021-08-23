رئيس جهاز الأمن الوطني يدعو لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف

2021/08/23 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف.

وقال مكتب الاسدي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (أعتدال) منصور الشمري والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الجهاز والمدراء العامون، لبحث سُبل وآليات تطوير التعاون المشترك لمواجهة التطرف والأرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشدد الأسدي على "أهمية العمل وفق مبدأ الاعتدال الفكري والتعايش بسلام بين دول المنطقة وشعوبها ، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لمحاربة التطرف بكل اشكاله".من جانبه، أشاد الامين العام لمركز اعتدال منصور الشمري "بجهود العراق وما قدمه من تضحيات كبيرة ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار لعموم المنطقة، مشيراً الى أهمية الأستفادة من التجربة العراقية في مواجهة الأرهاب، مبدياً رغبة وتعاون المملكة العربية السعودية في دعم العراق عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وبما يخدم مصلحة البلدين".

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