مستقبلنا مع كورونا.. 5 خطوات للتعايش مع فيروس

2021/08/23 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل سلالة دلتا انتشارها السريع وإثر ذلك تتخذ بعض الدول قرارات بالإغلاق، لكن استراتيجية العزل العام التي تنتهجها هذه البلدان لمكافحة تفشي فيروس كورونا لا يمكن التعايش معها مقارنة بالتعايش مع مرض كوفيد-19 نفسه.

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