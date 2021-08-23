يوفنتوس يستقر على مرشحين بديلين لكريستيانو

2021/08/23 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستقر نادي يوفنتوس، على اسمين مرشحين بديلين لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو الصيف الحالي، وذلك تحسباً لأي تحرك مفاجئ في الأيام الأخيرة من الميركاتو.ووضع نادي يوفنتوس المهاجم البرازيلي غابريل خيسوس، خياراً أولاً من أجل تدعيم خط الهجوم في الانتقالات الحالية في حال رحل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أما الخيار الثاني فهو المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي فقد مركزه الأساسي في مانشستر يونايتد، والذي يثير إعجاب أليغري كثيراً على مدار الأعوام الماضية.ويقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من مغادرة نادي يوفنتوس، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً بعد عودة المدير الفني الإيطالي، ماسمليانو أليغري.بحسب الموثوق فابريزيو رومانو، فإن رونالدو طلب من أليغري عدم الدفع به في التشكيل الأساسي لمواجهة يوفنتوس الأولى في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي، لرغبته في الرحيل قبل نهاية الميركاتو الحالي.

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