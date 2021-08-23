بالونات حارقة من غزة تتسبب بحرائق في إسرائيل

2021/08/23 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسببت بالونات حارقة اطلقت من قطاع غزة، الاثنين، باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الاسرائيلية.

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والمرة الاخيرة التي تسببت فيها بالونات حارقة من غزة باندلاع حريق في إسرائيل كانت في السادس من آب/اغسطس، وقد ردت تل ابيب بضربات جوية.

وقال رجال الاطفاء في بيان "اندلعت حرائق عدة في منطقة اشكول المحاذية لقطاع غزة".

واشار البيان إلى أن تحقيقات الخبراء "حددت السبب على أنه بالونات حارقة من غزة".

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