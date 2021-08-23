كتبي في كابل رواية الكاتبة النرويجية اوسنا سيرستاد - مؤيد عبد الستار

2021/08/23 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار ترجم مقدمة الرواية عن السويدية / مؤيد عبد الستاربين زمن نشر الرواية وعودة طالبان الى الحكم في افغانستان 20 عاما.في هذه الحقبة الزمنية من المدهش ان نقرأ الاحداث بفضول يكشف الحال الذي كانت عليه البلاد والمجتمع وما آلت اليه في خضم الاحداث الدراماتيكية التي تمر بها افغانستان اليوم.عام 2001 في اولى زيارتها لافغانستان تلتقي اوسنا بسلطان خان .



كانت قد رافقت قوات التحالف وأمضت ستة اسابيع في شمال ا ......





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