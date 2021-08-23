أفغانستان – لم يسلب الاحتلال الأمريكي إلا أرواحاً بشرية: لا يمثل انتصار طالبان أمارة سلام - طارق فاروق

2021/08/23 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_فاروق بات واضحاً أن الإمبريالية الأمريكية فقدت كل استثماراتها البشرية والمالية في أفغانستان.



استولت طالبان على أفغانستان عمليًا دون قتال.إن ما أنفق في أفغانستان باسم التنمية و«الديمقراطية» وتشكيل القوات المسلحة أثناء عشرين عامًا الأخيرة غير مسبوق في تاريخ العالم.أنفقت الولايات المتحدة 2226 مليار دولار في أفغانستان، وفقا لما جاء في مشروع تكلفة الحرب [1].



كان ممكناً استخدام هذه الأموال للا ......





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