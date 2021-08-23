2021/08/23 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، فيما حددت الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد.وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر تعميما بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية المركز الخبري الوطني.

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