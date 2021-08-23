ميسان.. القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية بينهم امرأة

2021/08/23 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الإثنين، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية بينهم امرأة.وقالت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “نتيجةً لحوادث سرقة الدراجات النارية من قبل أشخاص مجهولين، في مناطق متفرقة من مدينة العمارة، تم تشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة إجرام سرقة السيارات التابعة …

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القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية بينهم امرأة أولاً على النور نيوز.

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