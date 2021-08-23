2021/08/23 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

العمل تعلن إكمال إجراءات إطلاق الدفعة الثامنة من راتب المعين المتفرغ لشهر آب الحالي والدفعة الأولى للمشمولين من عام 2020 والمتبقين من عام 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تزف بشرى للمعين المتفرغ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تزف بشرى للمعين المتفرغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).