هل أعداد الملقحين حقيقية؟ الأزمة النيابية تكشف عقوبة مزوري بطاقات التطعيم

2021/08/23 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف عضو خلية الازمة النيابية النائب رياض المسعودي، الاثنين، عن العقوبة القانونية بحق مزوري بطاقات اللقاحات في العراق.وقال المسعودي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" اللقاحات بمختلف مناشئها اثبتت فعاليتها في تقليل حدة الاصابات وفق التقارير الدولية المختصة لذا فان هناك اقبال كبير على تلقي جرعاتها من اجل العودة الى الوضع الطبيعي قبل بروز الجائحة الا ان هناك ايادي عابثة تستغل خوف البعض من خلال اعطاء بطاقات مزورة يتم ضبطها بين الحين والاخر من قبل الجهات المختصة في العراق".واضاف المسعودي،ان" عقوبة مزوري بطاقات التقليح وفق قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 واصول المحاكمات الجزائية هي الطرد من الوظيفة ثم يحال للمحاكم المختصة لينال عقابه وفق الاطار القانوني لافتا الى التداخل العشائري والسياسي والرشوة والتهديد كلها مؤثرات تمنع في بعض الاحيان عرقلة كشف بعض مزوري اللقاخات لافتا الى ان التزوير امر بالغ الخطورة لاننا نتعامل مع وباء كما انها عنوان للفساد يجب مواجهته بقوة وحزم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يرتكب هكذا افعال".

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