صحة كردستان تصدر موقفاً بشأن بدء العام الدراسي الجديد: يجب اتخاذ هذه الخطوة

2021/08/23 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيل

أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، موقفاً بشأن بدء العام الدراسي الجديد، فيما حددت الخطوات التي يجب اتخاذها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، آسو حويزي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الصحي مايزال خطيرا جدا، وهناك أنواع متحولة من الفيروسات ووفيات وإصابات متزايدة، والالتزام الوقائي مايزال ضعيفا جدا، بالرغم من وجود إقبال جيد على اللقاح".

وأضاف: "نحن مع عودة دوام المدارس، وبداية عام دراسي جديد، كون الفيروس آثر على التعليم، لكن نطالب وزارة التربية وكوادرها بالتعاون معنا وتلقي جرعات اللقاح، للحفاظ على أنفسهم والطلبة من تفشي كورونا بشكل كبير بين الطلبة".

وفي وقت سابق، حددت حكومة إقليم كردستان يوم 14 من الشهر المقبل موعدا لبداية العام الدراسي الجديد في مدارس الإقليم.

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