بوتين يبحث مع الملك عبد الله الثاني الوضع في سوريا وأفغانستان

2021/08/23 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم أنه يعتزم بحث المشكلة السورية والوضع في أفغانستان.وقال بوتين خلال اللقاء بحسب "سبوتنيك " ,نتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا، بما في ذلك ما نقوم به معكم على مدار عدة سنوات- تطبيع الوضع في سوريا، والوضع المتدهور في أفغانستان".وأضاف بوتين: "يسعدني أن أرحب بكم في المعرض التقليدي للأسلحة، لقد تمكنا من التعرف على بعض أسلحتنا بشكل موجز، وهي ما نستخدمه في جيشنا وما نوفره للتصدير".وتابع بوتين: "إن افتتاح المعرض وألعاب الجيش والتواصل المباشر بين الزملاء في القوات المسحة لدول أخرى، يقربهم بعضهم من بعض ويرفع من مستوى الثقة".وبحسب الكرملين، سيشارك بوتين في افتتاح المنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" ودورة الألعاب العسكرية الدولية يوم الاثنين.وكان الكرملين قداعلن في بيان إن "فلاديمير بوتين سيلتقي بملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني الذي سيكون في روسيا في زيارة عمل".واشار إلى أن الزعيمين سيناقشان حالة وآفاق التعاون الروسي الأردني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية والتقنية وغيرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي"./انتهى2

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