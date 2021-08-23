2021/08/23 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء التعاملات اليوم الإثنين، متعافية من سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات،.وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 3.27 دولارا، أو 5 %، إلى 68.48 دولار للبرميل بحلول الساعة/ 06:10 مساءا بتوقيت بغداد/ بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 أيار عند 64.60 دولارا.وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.31 دولارا، أو 5.3 %، إلى 65.35 دولارا للبرميل.وكان الخامان القياسيان قد سجلا الأسبوع الماضي أسوأ خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر مع هبوط برنت حوالي 8 % والخام الأمريكي نحو 9%./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد جلسات انخفاض ..اسعار النفط ترتفع مجددا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد جلسات انخفاض ..اسعار النفط ترتفع مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).