2021/08/23 | 20:26 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم متهم بالارهاب شرطة ذي قار تلقي القبض على عدد من المطلوبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/23 | 20:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم متهم بالارهاب شرطة ذي قار تلقي القبض على عدد من المطلوبين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم متهم بالارهاب شرطة ذي قار تلقي القبض على عدد من المطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).