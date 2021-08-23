2021/08/23 | 20:33 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 23 أغسطس 2021 | 08:23 مساءً

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مساع للتعاقد مع شركات عالمية لرفد المنظومة الوطنية بالطاقة الكهربائية

تسعى وزارة الكهرباء إضافة من 5000 إلى 6000 ميكا واط للمنظومة الوطنية في العام المقبل ضمن خطة يقول المتحدث بأسم الوزارة احمد موسى إنها تتكون من ثلاثة مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لافتا إلى عزم وزارته توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ووطنية لإضافة تلك الكميات من الطاقة للمنظومة .



وبين موسى في تصريح صحفي أن من بين الشركات المزمع التعاقد معها شركة توتال الفرنسية لإضافة 1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية و شركة مصدر الإماراتية.

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