العمل تعلن إكمال إجراءات إطلاق دفعتين من رواتب فئتين مستحقتين

2021/08/23 | 20:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إكمال إجراءاتها المتعلقة بإطلاق الدفعة الثامنة من راتب المعين المتفرغ لشهر آب 2012 والدفعة الأولى للمشمولين من عام 2020 والمتبقين من عام 2019.يتبع .......

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