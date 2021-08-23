2021/08/23 | 20:35 - المصدر: الايام نيوز

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ظهرت المقالة إطلاق الدفعة الثامنة من راتب المعين المتفرغ لشهر آب الحالي أولاً على الايام نيوز.

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