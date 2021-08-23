رئيس نادي القوة الجوية يقدم استقالته من منصبه

2021/08/23 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد، اليوم الاثنين، تقديم استقالته من منصبه.وذكر جاهد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن استقالته من منصبه جاءت بسبب عدم الجدية من قبل بعض اعضاء الهيئة الادارية في تسمية مدرب جديد لقيادة الصقور"، مبينا أن "هناك اشخاصا داخل النادي ينصاعون لرغبات البعض من الجمهور التي تسعى للتدخل عند طرح اسم كل مدرب لقيادة الفريق الكروي".ولفت إلى أن "التدخل في عمل الهيئة الادارية مرفوض من قبلي واذا كان التدخل في زمن الادارات السابقة مسموحا فالآن تغير الوضع وعلى الادارة أن تأخذ دورها وهي المسؤول الاول عن اختيار المدرب ونرفض جميع التدخلات التي تحاول عرقلة مسيرة النادي التي تكللت الجهود بالتتويج بلقبي الدوري والكاس في الموسم السابق".واختتم حديثه بالقول: "أتمنى التوفيق للصقور في مباراة كأس السوبر ومحبتي واعتزازي للجمهور الذي ساند الفريق طيلة الفترة السابقة".

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